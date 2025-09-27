Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 12:37

L’imprenditore italiano Edoardo Sarchi ucciso in Albania vicino al villaggio di Salari

di F. Q.
Il corpo dell'uomo è stato trovato sul ciglio della strada a circa 200 Km a sud di Tirana. Secondo Gazeta Express era assiduo frequentatore della zona perché ci andava a caccia
Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato ucciso in Albania. Il corpo è stato trovato nella notte sul ciglio di una strada di campagna vicino al villaggio di Salari, a circa 200 Km dalla capitale Tirana. L’uomo sarebbe stato freddato con colpi di arma da fuoco. La vittima era amministratore di una società edile italo-albanese, Tegola Edilcentro, con sede a Tirana.

Secondo Gazeta Express era assiduo frequentatore della zona di Tepelena, dove è stato ucciso, perché ci andava a caccia.

