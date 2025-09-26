Scuderi (Avs) a bordo della Flotilla: “Grazie a Mattarella ma ci aiuti a far valere il diritto internazionale” – Video

“Voglio rivolgere un profondo ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per le parole utilizzate nei confronti della Flotilla. Parole che sottolineano l’importanza della missione, a differenza di chi, come la premier Meloni, ha parlato di irresponsabilità. A Gaza c’è un’intera popolazione in carestia, che sta subendo un genocidio e una pulizia etnica da parte di un governo israeliano che, contrariamente a quanto afferma la sua propaganda, non fa arrivare gli aiuti. Di fronte a tutto questo, è cruciale chiedere e fare pressione per l’apertura di corridoi umanitari permanenti”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. “Al presidente Mattarella – aggiunge Scuderi – chiediamo di sostenere la richiesta di aprire corridoi umanitari sotto il controllo dell’Onu. Il nostro obiettivo è che si riesca a riaffermare pacificamente il primato del diritto internazionale laddove a prevalere invece sono purtroppo ancora le armi e la violenza”.
