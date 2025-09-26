“Cento piazze per Gaza” ha preso avvio oggi pomeriggio a Roma e nel resto del Paese, indette dall’Unione sindacale di base. “Siamo qui per Gaza e per difendere la Flotilla che sta coraggiosamente avanzando ma se verrà colpita, e speriamo di no, siamo pronti ad indire uno sciopero generale immediato per bloccare nuovamente le città e i porti principali” ha detto Stefano De Angelis, dell’esecutivo nazionale del sindacato di base. “Continuiamo a pretendere la fine degli accordi tra il nostro governo e Israele e diciamo anche che le parole di oggi di Mattarella sono parole imbarazzanti. Noi siamo affianco alla Flotilla” dichiara Beatrice Gamberini di Potere al Popolo.