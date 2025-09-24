Il mondo FQ

Global Sumud Flotilla, il senatore M5s Croatti: “Boati e polveri urticanti su alcune navi vicine a noi”

Il videomessaggio di Marco Croatti, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, che si trova a bordo di una delle navi
“Ci troviamo in acque internazionali, davanti all’isola di Creta. La radio ha avuto delle grosse interferenze. Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente 2 boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio. Cercate di seguire il più possibile i nostri canali di comunicazione in questo momento. Grazie a tutti per il vostro supporto da casa”. Lo ha raccontata in un videomessaggio pubblicato su Facebook questa notte, il senatore del M5S, Marco Croatti, che si trova a bordo della Global Sumud Flotilla

