Un gol di Aguerd al quinto minuto. È quanto è bastato al Marsiglia di Roberto De Zerbi per battere il Psg nella quinta giornata di Ligue 1, salire a nove punti in cinque giornate e infliggere al club parigino la prima sconfitta stagionale. Al Vélodrome, in campionato, non accadeva da ben 14 anni. Un’impresa non da poco quella del club marsigliese, che già in Champions League aveva sfiorato il colpaccio, perdendo 2-1 nel finale al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Decisivo in negativo Lucas Chevalier, portiere francese arrivato al Paris Saint-Germain in estate come erede di Gianluigi Donnarumma, capitano della nazionale italiana che ha vinto il premio Yashin durante la cerimonio del Pallone d’Oro. Scelto perché “sa giocare con i piedi”, dopo l’errore in Supercoppa Europea Chevalier ha commesso una papera sul gol del Marsiglia: su un cross dalla destra deviato, Chevalier ha provato a raccogliere il pallone in uscita ma è stato anticipato da Aguerd, che di testa ha messo agevolmente dentro a porta vuota.

Le parole di Zerbi dopo la vittoria contro il Psg

“Sono venuto qui per il Vélodrome e per battere il Psg. Loro sono la squadra che rappresenta il potere e che vince senza rivali da anni, il che non fa parte della mia filosofia. Ma finora non abbiamo fatto nulla: la cosa più importante è venerdì a Strasburgo“. Così ha parlato De Zerbi dopo la vittoria contro il Paris Saint-Germain nel recupero di campionato. Il match si sarebbe dovuto giocare domenica, ma è stato rinviato a causa del maltempo e si è svolto in concomitanza con la cerimonia del Pallone d’Oro, vinto proprio da Ousmane Dembélé del PSG.

“La vittoria è stata meritata contro una squadra che sta lasciando il segno nella sua epoca, come ha fatto il Milan di Sacchi, una squadra che gioca un calcio diverso, che aggiunge valore alla prestazione dei miei giocatori”, ha aggiunto. De Zerbi però è già con la testa alla prossima partita. “Questa vittoria non dovrebbe dare nulla di più alla squadra. La sconfitta a Madrid ci ha fatto capire di avere giocatori forti. La squadra è forte, lo sappiamo, ma venerdì sarà ancora più importante della partita di stasera”.

De Zerbi ha già avvertito i suoi giocatori, mettendoli subito in guardia in vista del prossimo turno: “Lo sanno. Se battiamo il Parigi e soffriamo contro lo Strasburgo, significa che non siamo una grande squadra”, ha concluso il tecnico italiano espulso nel finale per proteste in preda alla foga agonistica del momento.