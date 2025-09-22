Tra Francesco Totti e Luciano Spalletti c’è la pace definitiva. “Per spot, non per sport”, scrive il settimanale Chi, in un post che mostra una foto esclusiva in cui si vedono i due abbracciati e sorridenti. L’ex capitano giallorosso ha infatti incrociato il suo ex allenatore, oggi senza squadra dopo l’esonero dalla panchina della Nazionale, durante le riprese di uno spot pubblicitario di un amaro. Clima molto disteso tra i due, che lascia presagire come i problemi del passato siano ormai alle spalle.

I due si erano già incrociati nel 2023, sei anni dopo l’ultima volta, in occasione di un evento benefico all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, tornando ad abbracciarsi ed eliminando così le tensioni del passato. Tra Totti e Spalletti i rapporti si erano incrinati durante la seconda avventura del tecnico sulla panchina giallorossa, che ha coinciso con gli ultimi anni della carriera di Totti, ritiratosi nel 2017. L’ex capitano giallorosso era infelice e lamentava uno scarso utilizzo. Da lì era nata una polemica che aveva spaccato l’opinione pubblica romanista, schierata per la maggior parte dalla parte del proprio capitano, e che ha allontanato i due. Oggi però Totti e Spalletti si sono ritrovati e i rapporti sono tornati sereni. Almeno, in nome di uno spot.