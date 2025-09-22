Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:26

Terremoto in California: scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a Berkeley

di F. Q.
Terremoto in California: scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a Berkeley
Icona dei commenti Commenti

Alle 2.56 un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California. Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa, misurata dall’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs), è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma è stato registrato a una profondità di circa 7,6 chilometri. Molte persone hanno riferito di aver avvertito una forte scossa e di aver ricevuto avvisi sui telefoni. Le persone hanno scritto online di aver sentito tremare le loro case. La Bay Area Rapid Transit ha pubblicato sul social X che i treni stanno viaggiando a velocità ridotta per consentire il completamento delle ispezioni di sicurezza dei binari. Ha comunicato ai pendolari di aspettarsi ritardi fino a 20 minuti su tutta la rete. Il sindaco di San Francisco Dan Lurie ha postato online un messaggio sul terremoto, dicendo che “i primi soccorritori stanno valutando l’impatto sulla nostra città e forniremo un aggiornamento nel corso della giornata”. “Nella nostra redazione tutto tremava”, ha raccontato sui social Dave Clark, conduttore del telegiornale di KTVU-TV, “ha colto tutti di sorpresa”. Le emittenti televisive hanno riferito che la scossa è stata avvertita anche a Salinas, a circa 161 chilometri a sud di Berkeley.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione