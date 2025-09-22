Terremoto in California: scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a Berkeley

Alle 2.56 un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California. Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa, misurata dall’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs), è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma è stato registrato a una profondità di circa 7,6 chilometri. Molte persone hanno riferito di aver avvertito una forte scossa e di aver ricevuto avvisi sui telefoni. Le persone hanno scritto online di aver sentito tremare le loro case. La Bay Area Rapid Transit ha pubblicato sul social X che i treni stanno viaggiando a velocità ridotta per consentire il completamento delle ispezioni di sicurezza dei binari. Ha comunicato ai pendolari di aspettarsi ritardi fino a 20 minuti su tutta la rete. Il sindaco di San Francisco Dan Lurie ha postato online un messaggio sul terremoto, dicendo che “i primi soccorritori stanno valutando l’impatto sulla nostra città e forniremo un aggiornamento nel corso della giornata”. “Nella nostra redazione tutto tremava”, ha raccontato sui social Dave Clark, conduttore del telegiornale di KTVU-TV, “ha colto tutti di sorpresa”. Le emittenti televisive hanno riferito che la scossa è stata avvertita anche a Salinas, a circa 161 chilometri a sud di Berkeley.