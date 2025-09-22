Erano tanti i temi attorno ai quali c’era curiosità prima della sfida tra Inter e Sassuolo, terminata 2-1 per i nerazzurri con il gol di Dimarco, l’autogol di Muharemovic e il gol di Cheddira a ridare speranza ai neroverdi nel finale. Dalla reazione dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus all’esordio in campionato da titolare di Pio Esposito, fino a quello stagionale di Josep Martinez in porta, al posto di Yann Sommer.

E proprio di questo Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara: “Ho mantenuto la promessa. Martinez ha la mia stima e l’ho già detto. Ho portieri validi, che si completano, aiutano, sono contento della sua prestazione”.

Poi l’allenatore romeno ha però precisato che le gerarchie in porta sono chiare, come già comunicato da tempo ai due portieri: “L’obiettivo è farlo integrare, non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci possa lasciare senza soluzioni. Yann rimane la prima scelta, il titolare, ma Pepo avrà la possibilità di giocare, è una cosa importante: non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per farlo giocare”.

Chivu ha infine parlato del match, spiegando che la sua Inter poteva fare molto meglio, nonostante il dominio nei 90 minuti: “Possiamo fare meglio: possiamo velocizzare di più, girare palla meglio, attaccare la profondità, anche se non è facile contro un blocco basso. Abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione e ci sono state giocate di qualità. Il loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima, poi abbiamo sofferto fino in fondo”.