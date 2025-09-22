Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 19:34

Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”

di Alessandro Mantovani
Il racconto di Dario Crippa, che si trova a bordo dell'Otaria insieme all'inviato del Fatto, Alessandro Mantovani
Prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso Gaza. A bordo c’è anche il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che si trova sulla barca a vela Otaria. In questo video il nostro inviato intervista lo studente 25enne Dario Crippa, uno dei partecipanti alla missione, che spiega cosa lo ha spinto a partire

