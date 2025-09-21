Remco Evenepoel scrive un’altra pagina di storia del ciclismo. Il belga conquista il titolo mondiale a cronometro per la terza volta consecutiva, dopo Glasgow 2023 e Zurigo 2024, e lo fa con una prova di forza impressionante sulle strade di Kigali. Con questo tris entra di diritto tra i grandi della specialità, affiancando Michael Rogers e Tony Martin, gli unici prima di lui capaci di una simile striscia iridata. Nel primo giorno dei Mondiali di ciclismo 2025 in corso in Ruanda, Evenepoel ha dato spettacolo, rifilando distacchi siderali a tutti i rivali: già al primo intermedio aveva già in mano la vittoria. Al traguardo ha fermato il cronometro a 49’46’’ sui 40,6 km del percorso, rifilando 1’14’’ a Jay Vine, argento, e oltre due minuti e mezzo al connazionale Ilan Van Wilder, bronzo. Ma la scena più clamorosa è arrivata negli ultimi chilometri, quando Evenepoel ha ripreso e superato Tadej Pogacar, partito due minuti e mezzo prima di lui.

Lo smacco a Pogacar

Il sorpasso del belga sullo sloveno è destinato a restare tra le immagini simbolo di questi Mondiali. Pogacar era partito bene, tenendo un passo da podio, ma nella seconda parte di gara ha ceduto di colpo, fino a subire l’affronto più pesante: vedere sfrecciare Evenepoel accanto a sé. A peggiorare la giornata, lo sloveno ha perso la medaglia di bronzo per un solo secondo, scavalcato proprio da Van Wilder. Tra una settimana la prova in linea riporterà in strada Evenepoel e Pogacar, questa volta con un confronto diretto su un terreno diverso. Lo sloveno avrà l’occasione per cancellare l’amarezza della cronometro, mentre il belga cercherà di stupire ancora. Ma di certo Pogacar vorrà sportivamente vendicare questo sorpasso, avvenuto a due chilometri dal traguardo, dando vita a un nuovo duello epico.

Il podio e i distacchi: italiani lontani

Remco Evenepoel – 49’46’’ Jay Vine – +1’14’’ Ilan Van Wilder – +2’36’’ Tadej Pogacar – +2’37’’ Isaac Del Toro – +2’40’’

I distacchi raccontano di un dominio totale da parte di Evenepoel, capace di trasformare la cronometro in una passerella. Per l’Italia giornata senza acuti: Matteo Sobrero ha chiuso 13esimo a quasi quattro minuti dal vincitore, mentre Mattia Cattaneo si è fermato al 15esimo posto. Nessun azzurro è riuscito a inserirsi nella top 10, confermando le difficoltà già emerse nelle prove femminili.