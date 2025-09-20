Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida)

Nel week end di Pontida, Matteo Salvini annulla tutti i suoi impegni pubblici. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, fanno sapere. Viene comunque confermata la presenza di domani sul pratone di Pontida, annuale raduno del Carroccio. Secondo quanto si apprende, il ministro sarebbe alle prese con i calcoli renali. Salvini era atteso alle 11.30 di oggi a Nogara, in provincia di Verona, per il 50esimo anniversario dello stabilimento Coca-Cola. Alle 19, il leader leghista avrebbe dovuto partecipare a Pontida alla manifestazione della Lega giovani, antipasto del raduno del Carroccio in programma a partire dalle 10 sul pratone della cittadina nelle valli bergamasche.

Anche Roberto Vannacci non è in formissima. “Confesso che, al momento, sono stanchissimo, questo giro elettorale ha delle tappe massacranti, pensi che nelle Marche sono andato avanti fino alle due di notte e oggi in Toscana devo ancora fare altri due eventi”, dice a Repubblica l’europarlamentare della Lega. “Confesso – aggiunge – che non ho un calepino con gli appunti, non mi sono preparato un discorsetto. Andrò a braccio seguendo l’ispirazione e l’atmosfera del momento”. Quest’anno Pontida arriva sulla scia di settimane di polemiche della vecchia guardia leghista contro la “vannaccizzazione” della Lega. L’ex generale teme un’atmosfera ostile? “Ma no, che dice? – risponde lui – la Lega è il partito più vecchio di tutto l’arco parlamentare. È stata fondata nel 1992, sono passati più di trent’anni e tutti i partiti che c’erano allora non ci sono più. Sono morti, scomparsi, oppure hanno cambiato nome. Anche la Lega, pur restando se stessa, in questi anni è cambiata. Non ci vedo nulla di strano. Tutti cambiano, è normale, ma gli ideali restano gli stessi. Pur trovandosi ogni anno a Pontida, un luogo simbolico come dice lei, la Lega si è pian piano evoluta. Se nel 1992 si proclamavano certi principi e certe ideologie, nel 2025 ci sono altre idee e altre parole d’ordine. Solo le cose morte stanno ferme. Certamente Pontida sarà un momento importante, che dovrebbe segnare il passo e dare un’indicazione chiara sull’anno a venire”.