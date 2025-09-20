Un milione di dollari se vuoi entrare più velocemente negli Stati Uniti. Strada sbarrata se non hai quella cifra. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione della “Gold card”, un pass d’ingresso che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri facoltosi che vogliono vivere e lavorare negli Usa. Il costo è di un milione di dollari. Parlando dallo studio Ovale, il presidente ha spiegato che la misura nasce per contrastare l’immigrazione illegale incentivando invece un accesso selettivo, per chi ha intenzione di investire somme ingenti entro i confini. Secondo il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick, favorire questo tipo di immigrazione potrebbe generare 100 miliardi di dollari.

“Sarà un enorme successo”, la promessa di Trump. “Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha aggiunto il tycoon precisando che, nel caso in cui i richiedenti siano sponsorizzati da un’azienda, la cifra sale a 2 milioni di dollari. Trump non ha però spiegato se la nuova card milionaria andrà a sostituire l’attuale visto EB-5 previsto per gli investitori, oggi utilizzato come corsia preferenziale dal costo di 800 mila dollari. Esperti legali e avvocati di immigrazione sostengono che il presidente non può creare una nuova categoria di visto senza l’approvazione del Congresso.