I diplomatici hanno aiutato a fare evacuare dalla Palestina oltre 70 cittadini russi e palestinesi (tra loro 25 minori e 11 donne)

Dopo la fuga dall’inferno a Gaza, varcato il checkpoint di Kerem Shalom, sono arrivati in Egitto per essere trasferiti in Giordania attraverso il ponte Allenby, valico di frontiera che attraversa il fiume Giordano. La loro destinazione finale era Mosca. Questa notte sono atterrati all’aeroporto Domodedovo, nella capitale russa, decine di persone evacuate dalla Striscia: andranno a San Pietroburgo e Arkhangelsk, oltre trenta a Makhachkala.

Lo ha confermato ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: i diplomatici russi hanno aiutato a fare evacuare dalla Palestina oltre 70 persone. Si tratta di cittadini russi e palestinesi (tra loro 25 minorenni e 11 donne). Circa 50 arrivano da Gaza: sono riusciti a scappare dai bombardamenti a tappeto israeliani grazie all’aiuto della missione russa presso l’Autorità nazionale palestinese. “Per quasi due anni hanno vissuto nella costante paura dei bombardamenti a tappeto. E ora, finalmente, sono a casa, le loro vite non sono in pericolo”. Queste le parole che si leggono sul quotidiano Izvestija che riporta anche la testimonianza di un volontario russo che era nella Striscia dal 2023: “Per acquistare almeno un sacco di farina, ora è necessario avere almeno 400 o 500 dollari”.

Questa non è la prima evacuazione organizzata dal Cremlino: oltre mille persone sono state portate via dall’enclave nel 2023. Ad agosto scorso Mosca ha chiesto l’intervento del Consiglio di Sicurezza Onu per fermare il conflitto a Gaza. L’ultima reprimenda di Mosca è arrivata per gli attacchi israeliani in Qatar che “non fanno altro che indebolire gli sforzi internazionali per trovare soluzioni pacifiche”. Ha detto il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, che si è trattato di “una grave violazione del diritto internazionale, in primo luogo della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno Stato indipendente”, “un passo che porta a un’ulteriore destabilizzazione della situazione in Medio Oriente”.