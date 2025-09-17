“La situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi due anni, oltre il 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, tra cui decine di migliaia di bambini, e questo numero continua ad aumentare”. Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, si espone con decisione su Instagram a proposito del genocidio a Gaza, annunciando anche di aver fatto donazioni a tre organizzazioni che “lavorano instancabilmente per aiutare chi ne ha bisogno”. “L’ultima incursione a Gaza City ha costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case, con gli ospedali in tutta la Striscia già sovraffollati di persone che soffrono la carestia e vittime dei bombardamenti che sembrano non finire mai”, ha proseguito Hamilton nelle proprie Instagram Stories.

Solo oggi, dall’alba, gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 33 persone, secondo fonti mediche riprese da Al Jazeera. Del totale, 21 sono stati uccisi a Gaza City, dove è in corso il massiccio assalto via terra di Israele per conquistare il principale centro urbano della Striscia. Nella giornata di martedì una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha descritto ciò che sta accadendo a Gaza come un genocidio. Sotto la lente della Commissione non ci sono solo le uccisioni ma anche l’assedio imposto alla Striscia.

Nel rapporto vengono citati “il blocco delle medicine, attrezzature mediche, cibo e acqua” e l’impedimento all’ingresso degli aiuti umanitari, misure adottate “con la piena consapevolezza che avrebbero condotto alla morte di civili palestinesi”. Di qui la conclusione che “le morti sono state il risultato dell’inflizione deliberata di condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione dei palestinesi a Gaza”. Una situazione che ha causato alla popolazione danni fisici e psicologici. “Come esseri umani, non possiamo restare a guardare e lasciare che ciò continui ad accadere”, ha scritto il sette volte campione del mondo a proposito di ciò.

Hamilton ha poi pubblicato un’altra storia a sfondo nero, scrivendo: “È difficile non sentirsi impotenti di fronte a così grande tragedia, ma non possiamo restare a guardare senza fare nulla. Ci sono alcune organizzazioni incredibili che svolgono un ottimo lavoro per aiutare il popolo palestinese e hanno bisogno di fondi per poterlo fare”, menzionando i profili di PalestineRCS, Medici Senza Frontiere e Save The Children.