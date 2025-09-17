Il 5-0 all’esordio contro il Torino aveva illuso diversi tifosi nerazzurri. Da lì l’Inter è finita nel baratro, perdendo alla seconda giornata contro l’Udinese per 1-2 e facendosi rimontare dalla Juventus nel big match della terza. Adesso la formazione allenata da Christian Chivu ha bisogno di un immediato riscatto in Champions League: oggi l’esordio contro l’Ajax alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Obiettivo: ripartire dopo un inizio negativo e mettersi alle spalle il 5-0 nella finale della passata edizione.

Per Chivu sarà un ritorno a casa: esattamente 23 anni fa – il 17 settembre 2002 – ha esordito nella fase a gironi di Champions League con la maglia dell’Ajax. Lo stesso allenatore romeno ha dato diversi spunti sulla formazione iniziale – dove non ci sarà Lautaro Martinez dall’inizio, al suo posto giocherà Pio Esposito – nella conferenza stampa alla vigilia del match, a partire da Yann Sommer. “Non ho mai parlato di un cambio portiere. Non è giusto mettere Sommer in piazza e tirargli i sassi. Non mi sembra bello dal punto di vista umano e Sommer ha dimostrato anche l’anno scorso quanto vale. Oggi non me la sento di cambiarlo perché lo chiede il popolo”, confermando di fatto la presenza del portiere svizzero anche in Europa.

Ajax-Inter, le probabili formazioni

Non mancheranno le novità di formazione in casa Inter. Se il portiere è stato confermato, in attacco Chivu cambierà qualcosa per necessità. È notizia di ieri infatti il piccolo problemino fisico per Lautaro Martinez, che non ha partecipato alla rifinitura ma è comunque partito con la squadra. La notizia è che a sostituirlo sarà – e sembra ormai confermato – Francesco Pio Esposito, attaccante di 20 anni e grande promessa dell’attacco nerazzurro. Non sarà però l’esordio da titolare con la maglia dell’Inter, visto che l’ha già fatto al Mondiale per Club estivo contro il River Plate. Una chance importante quindi per Esposito, che farà coppia con Marcus Thuram.

Ci saranno però altri cambiamenti: La difesa sarà composta da Akanji, De Vrij e Carlos Augusto. Dumfries e Dimarco – che torna titolare dopo la panchina contro la Juventus – sulle fasce. Barella in ballottaggio con Frattesi, poi Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo con Mkhitaryan pronto a subentrare. Queste le scelte di Chivu.

Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu.

Ajax-Inter, dove vederla in tv e streaming

La partita Ajax-Inter, in programma questa sera – 17 settembre – alle ore 21:00 e valida per la prima giornata della League Phase di Champions League verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. La sfida di Champions sarà visibile anche in streaming con l’app di Prime Video.