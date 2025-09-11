Rendere balneabile il Tevere. È questo il progetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto a margine dell’evento “La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione” al padiglione Italia dell’Expo di Osaka. Il primo cittadino ritiene sia “un obiettivo assolutamente realizzabile” e che “entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere”. “Abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale – ha spiegato Gualtieri – ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente (del Lazio, ndr) Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari”.

“In realtà – ha proseguito Gualtieri – ci sono alcune zone” del fiume che “in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili“, però “per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene sono necessari alcuni interventi”. Il sindaco ha aggiunto che le operazioni sono già partite “perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale“.

Viene in mente l’intervento che ha fatto Parigi per rendere balneabile la Senna dallo scorso luglio. Dopo 102 anni di divieto, i cittadini della capitale francese sono tornati a tuffarsi nel fiume grazie ad un investimento di un miliardo e 400 milioni di euro. Intere zone della Senna sono state riservate alla balneazione dei privati, dopo le polemiche che erano sorte nell’estate del 2024 per la scarsa pulizia delle sue acque durante le gare olimpiche di nuoto. Ma sui costi, in fase di valutazione, Gualtieri spiega che per il Tevere dovrebbero essere inferiori dal momento che la capitale francese “era partita da un livello di inquinamento molto maggiore“.