I fermati con l'accusa di lesioni aggravate si chiamano Florian Adam Faudel Zeghdar e Yassine Oulhint. Rimesso in libertà l'amico Zinedine Calderone che avrebbe cercato di dividerli dalla vittima, che ha una prognosi di 45 giorni

Il pestaggio ai danni di un ragazzo diversamente abile e la fuga. Tre giovani tra i 18 e i 21 anni sono stati fermati con l’accusa di lesioni aggravate per l’aggressione subita da un giovane di 21 anni con difficoltà motorie a Sanremo nella notte del 7 settembre. Si chiamano Florian Adam Faudel Zeghdar, Yassine Oulhint e Zinedine Calderone e sono residenti a Montecarlo. I tre hanno risposto alle domande del gip, che ha rimesso in libertà Calderone (scagionato dai due amici) e ha invece disposto la custodia cautelare in carcere per gli altri due giovani. Un quarto ragazzo è tuttora ricercato.

Dalle immagini del filmato in possesso degli inquirenti, sembra che Calderone sia intervenuto per dividere gli amici dalla loro vittima. Il ragazzo aggredito ha subito lesioni significative, che gli costano 45 giorni di prognosi.

Secondo le ricostruzioni, dopo aver trascorso una serata con due amici nei locali del lungomare il 21enne disabile sarebbe stato inseguito dai quattro sconosciuti, che gli avrebbero gridato alcune frasi in lingua straniera. Poi l’hanno bloccato e picchiato con ferocia, utilizzando anche la sedia di plastica di un bar.

I presunti aggressori in udienza hanno detto di essere stati provocati. Nel corso dell’udienza Adam, originario delle Isole Mauritius, si è più volte scusato per l’accaduto.