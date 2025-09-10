L’accesa lite, gli spintoni e il volo sui binari della metro. È successo nella mattinata di martedì 9 settembre a Roma, dove un uomo è stato scaraventato sui binari della metro B alla fermata di Piramide. L’uomo, riuscito a risollevarsi senza ricevere soccorso, è rimasto illeso. L’episodio di violenza è avvenuto a poche ore dalla riapertura della metropolitana, dopo lo stop di due giorni per lavori.

Da quanto emerge dai racconti, due uomini si trovavano sulla banchina quando hanno iniziato a discutere in modo pesante tra di loro. Attimi concitati, con sputi, urla e spintoni reciproci. Il litigio è poi degenerato: uno dei due si è gettato contro l’altro, facendolo precipitare con un volo di un metro e mezzo sui binari. Il convoglio in quel momento era fermo e non ci sono state conseguenze per la vittima, che è riuscita a rialzarsi con le proprie forze mettendosi in salvo. I passanti sulla banchina non avrebbero invece cercato di aiutarlo.