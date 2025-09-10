Trump contestato in un ristorante di Washington da attivisti pro-Palestina

Donald Trump ha percorso a piedi ieri sera il breve tragitto dalla Casa Bianca al ristorante ‘Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab‘ per dimostrare che il suo giro di vite contro la criminalità nella capitale sta funzionando. Ma, mentre si avventurava per il suo primo pasto in un locale dopo il ritorno alla Casa Bianca, è stato accolto da manifestanti che hanno iniziato a inveire contro di lui. “Liberate Washington Dc”, “Palestina libera”, “Trump è l’Hitler dei nostri tempi”, hanno gridato, secondo i video pubblicati sui social media. “Siamo proprio nel cuore di Washington Dc”, ha detto Trump ai giornalisti prima di entrare nel ristorante. “Questa era una delle città più pericolose del Paese. Ora è sicura come qualsiasi altro posto nel Paese”, ha aggiunto. Ma Trump rimane profondamente impopolare a Washington, così come a New York, dove alla finale degli Us Open e’ stato accolto da buu e fischi.