È morto Eder Valencia, 16enne calciatore colombiano: stava per debuttare in MLS

È morto Eder Valencia, giovane calciatore colombiano di 16 anni e considerato in patria uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione. Valencia è rimasto vittima di un incidente stradale a Guachené, in Colombia, vicino Cali, quando un’autocisterna si è scontrata con diversi veicoli. Tra questi c’era anche l’auto sulla quale viaggiava il talento colombiano. Come riportano i media locali, Valencia era in vacanza in attesa di realizzare un suo grande sogno. Tra pochi giorni avrebbe preso un aereo con destinazione Stati Uniti per firmare il suo primo contratto da professionista con i New York Red Bulls e debuttare poi in Mls.

Il colombiano aveva attirato su di sé i riflettori a febbraio, mostrando le sue qualità durante la Bulls Cup Under 16. Il giovane era anche seguito dalla Nazionale colombiana Under 17 per il campionato sudamericano del 2026, torneo con grandissima visibilità. “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro giocatore Eder Smic Valencia Ambuila in un incidente stradale mentre era in vacanza a Guachené. Stiamo sostenendo la sua famiglia e onoreremo la sua memoria qui all’AAFP. Sarà per sempre nei nostri cuori”: questo il messaggio di cordoglio dell’Academia Alemana Popayán (AAFP), club nel quale era cresciuto.