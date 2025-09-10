Il mondo FQ

Un ex sciatore azzurro 52enne sospeso dal Tribunale sportivo svizzero: è accusato di abusi sulle sue allieve

Nel 2023 è arrivata la prima denuncia nei suoi confronti al Swiss Sport Integrity che ha aperto il procedimento
Un ex discesista e allenatore di sci italiano è stato accusato di abusi sulle sue allieve minorenni che allenava in Svizzera. Secondo la stampa locale, si tratta di un 52enne altoatesino con un passato da atleta. Il tecnico è stato sospeso dal Tribunale sportivo elvetico per palpeggiamenti e altre vessazioni nei confronti delle atlete di una squadra juniores di sci alpino femminile di un cantone svizzero. Nel 2023 è arrivata la prima denuncia nei suoi confronti al Swiss Sport Integrity che ha aperto il procedimento che si è concluso ora.

Secondo il racconto delle giovani atlete, che hanno parlato di un “clima del terrore“, il 52enne italiano ha sfruttato il suo ruolo di potere nei loro confronti con commenti inopportuni e sessisti, palpeggiamenti e anche atteggiamenti violenti, minacce, umiliazioni. Molte vittime hanno riferito di palpeggiamenti durante il riscaldamento pre-allenamento e anche di alcuni episodi in cui l’allenatore le avrebbe guardate farsi la doccia e commentato il loro corpo. In otto atlete, tra i 16 e i 18 anni, hanno denunciato quanto accaduto davanti al Swiss Sport Integrity. Il Tribunale dello sport svizzero ha ritenuto credibili le dichiarazioni delle atlete: l’allenatore è stato sospeso e dovrà frequentare un corso anti-violenza di 25 ore.

