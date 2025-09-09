Un insieme di oltre 50 imbarcazioni dirette a Gaza, per spezzare l’embargo, portare aiuti e fare sentire la voce della società civile mentre il governo israeliano continua a colpire ininterrottamente la Striscia. I mezzi che compongono la Global Sumud Flotilla sono tutti tracciabili grazie al tracker pubblicato sul sito dell’iniziativa: al momento sono visibili 14 navi tutte partite da Barcellona, mentre nei prossimi giorni salperanno anche dai porti di Genova, Tunisi, Catania, convergendo sulle rotte del Mediterraneo orientale. Intanto la delegazione italiana della Flotilla spiegherà le vele giovedì 11 settembre. “La partenza avverrà da Siracusa e, alle ore 10, è stato organizzato un incontro con la stampa presso il porto”, si legge nel comunicato degli attivisti di Global Movement to Gaza.