L’esplosione verificatasi a bordo dell’imbarcazione della Global Sumud Flotilla sulla quale viaggiano attivisti internazionali tra cui Greta Thunberg provoca le prime reazioni della politica. “Questo video smentisce in maniera inequivocabile la versione delle autorità tunisine, secondo le quali l’incendio sarebbe divampato tra i giubbotti salvagente. La verità è che la nave è stata colpita da un razzo che ha poi causato le fiamme a bordo”, scrive su X Angelo Bonelli, co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra rilanciando un video in cui si vede l’imbarcazione colpita da un oggetto proveniente dall’alto. Siamo di fronte a un atto gravissimo contro una missione umanitaria che ha l’unico scopo di rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione di Gaza, sottoposta da quasi due anni a un massacro e a una pulizia etnica inaccettabile”.

“Poche ore fa Israele ha attaccato una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla – aggiunge su Facebook Nicola Fratoianni di Avs -. La nave era in acque territoriali tunisine, ma questo evidentemente non ha fermato il governo di Netanyahu , che ancora una volta fa carta straccia del diritto internazionale e bombarda una nave che trasporta aiuta alimentari. Ci aspettiamo parole chiare dal governo italiano e dai governi europei. Subito”.

“Un autentico atto di terrorismo, su cui va fatta piena luce da parte delle autorità internazionali, contro l’equipaggio di una imbarcazione che sta svolgendo una missione umanitaria, una azione nonviolenta di disobbedienza civile per portare aiuti al popolo palestinese”, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Il governo Meloni, che con Tunisi ha un patto di ferro, dovrebbe chiedere conto dell’attacco a Flotilla direttamente a Saied e chiarire le responsabilità di questo attentato”, aggiunge.

“Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria”, scrive sui social la segretaria Pd Elly Schlein. “Ci sono già le minacce a cittadini che si stanno impegnando in modo generoso per questo progetto umanitario – ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a San Benedetto del Tronto, nelle Marche -. Il governo Netanyahu ha detto che li tratterà come terroristi. Quindi ci sono già i presupposti perché il nostro governo e l’Unione europea si impegni a difendere questi cittadini. E’ un paradosso che cittadini che fanno un progetto umanitario siano trattati da terroristi e, invece, un governo criminale sia trattato da alleato con tutti gli onori, senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi, che siano misure, sanzioni finanziarie economiche e tutto il resto”.

“Mentre le imbarcazioni a Catania sono pronte a partire, ci arriva la notizia da Tunisi di un episodio inquietante che mi lascia davvero sconcertato”, scrive su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, imbarcato su uno dei natanti che compongono la Sumud Flotilla. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa. Teniamo sempre alta l’attenzione sulla missione perché solo gli occhi del mondo puntati su queste imbarcazioni impediranno episodi gravi verso la Flotilla”.

Il primo esponente del governo a intervenire è stato Antonio Tajani: “C’è un’indagine in corso da parte dei tunisini, vediamo. Non sappiamo quello che è realmente successo, vedremo, la nostra ambasciata è comunque in contatto”, ha detto il ministro degli Esteri. “È una nave battente bandiera portoghese non italiana. Chiamerò il ministro degli Esteri israeliano per garantire la sicurezza dei parlamentari quando arriveranno lì. Per il resto non sappiamo, bisogna capire, l’indagine la faranno i tunisini”.

Se sono preoccupato per gli italiani sulla Flotilla? “E’ un’operazione a rischio – ha proseguito Tajani -. Non possiamo fare nulla se non garantire, se e quando arriveranno in territorio israeliano, tutto il sostegno consolare agli italiani” che dovessero “avere problemi”. “In caso di provvedimenti restrittivi, ho dato disposizione all’ambasciata di dare di dare il massimo sostegno ai nostri concittadini e in particolare ai parlamentari. Nel prossimi giorni chiamerò il ministro Sàar (Gideon, ministro degli Esteri israeliano, ndr) per chiedere ad Israele di rispettare il mandato parlamentare”, ha aggiunto.

“La Global Sumud Flotilla è stata attaccata di notte. Non ci sono dubbi su chi sia dietro questo crimine efferato – scrive il gruppo della Sinistra Ue su X -. Le eurodeputate di sinistra Emma Fourreau e Lynn Boylan sono salve e sono state rintracciate. Solidarietà a tutto l’equipaggio di questa missione umanitaria”.

L’attacco riaccende i motori della protesta. Il comitato organizzatore della manifestazione di domenica scorsa in centro di Roma si ritroverà questa sera alle 19 per un presidio in piazzale Aldo Moro. Ancora non chiare le modalità della manifestazione. “Se saremo in tanti potremmo marciare verso Piazza Vittorio – dicono gli organizzatori – ma dipende dai numeri”. La scelta di piazzale Aldo Moro è finalizzata a legare la protesta alla Tendopoli, promossa dagli studenti all’interno della città universitaria, sempre a sostegno del popolo palestinese.