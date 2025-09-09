Sarà perché lo scorso anno aveva accanto a sé Jannik Sinner, sarà perché con l’azzurro ha condiviso due vittorie slam (US Open 2024 e Australian Open 2024), ma Aryna Sabalenka si è resa protagonista di una clamorosa gaffe nel corso della trasmissione TODAY Show della NBC. Campionessa degli US Open 2025, ha battuto Amanda Anisimova in finale con il punteggio di 6-3, 7-6, Sabalenka ha partecipato a una lunga intervista con Carlos Alcaraz, vincitore maschile dell’ultimo slam annuale contro Jannik Sinner in quattro set (6-2, 3-6, 6-1, 6-4).

Ed è proprio “a causa” dell’italiano che la campionessa slam ha commesso un errore durante la diretta. Sabalenka stava parlando delle sue passioni extracampo, tra cui quella dei reel su Instagram e TikTok, dove spesso si esibisce in balletti simpatici. E proprio parlando dei vari social, la tennista ha dichiarato: “Sono pessima a ballare! Scelgo sempre le mosse più semplici per sembrare decente… Comunque, ho un TikTok da fare con Jannik, Jann-ehm…“, confondendo Alcaraz con Sinner.

Lo spagnolo ha simpaticamente reagito fingendo di prendere il proprio trofeo, alzarsi e abbandonare la trasmissione tra le risate generali. Il campione US Open ha poi detto rivolgendosi ad Aryna Sabalenka: “Sono solo le nove del mattino, non preoccuparti. Va tutto bene“. La tennista bielorussa ha ammesso che è stato il suo “peggiore” errore di sempre, mentre Alcaraz ha continuato ridendo: “Non ho sentito niente, quindi non preoccupatevi“.