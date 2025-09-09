Attacco alla Global Sumud Flotilla, la coordinatrice: “Se Israele responsabile significa che ha aggredito la Tunisia” – Video

L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave “Family” che “confermano l’attacco di un drone” che sarebbe avvenuto stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza. Nei video messi on line sui social, un rumore sordo e una fiammata; poi il panico sulla nave. “Sappiamo che si è trattato di un drone perché abbiamo visto il nostro video, quello della barca, le riprese”, ha dichiarato Melanie Schweizer, coordinatrice della Global Sumud Flotilla. La flottiglia, che mira a rompere il blocco israeliano su Gaza, è arrivata in Tunisia nel fine settimana ed era ancorata al largo di Sidi Bou Said quando ha segnalato l’incidente, l’esplosione e l’incendio.