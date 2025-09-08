Attentato Gerusalemme, tassista porta in salvo l’anziana cliente mentre è in corso la sparatoria

Tra gli spari degli attentatori e mentre la gente fugge, un tassista fa scendere dall’auto un’anziana cliente e la accompagna lontano dal luogo. È quanto immortalato in un video ripreso dalla dash cam di un’automobile alla fermata degli autobus a Gerusalemme Est. Il tassista, Yigal, ha poi raccontato ai media: “Ho preso la cliente, una donna anziana, e quando siamo arrivati all’incrocio di Ramot, ho sentito gli spari. Ho capito subito che si trattava di un’aggressione. Ho aperto la portiera e l’ho fatta scendere, girandola verso la parte opposta per farla uscire dalla scena”.

“La gente correva in tutte le direzioni – ha aggiunto – altri sono arrivati e hanno sparato ai terroristi. Ho visto tutto davanti ai miei occhi. Ero a 15-20 metri di distanza perché non sono armato. Non so esattamente come sia andata perché c’era confusione e tutto era affollato. Non avevo paura che mi prendessero, dovevo far uscire questa signora. Cosa ti aspettavi? Che la lasciassi nel taxi una donna anziana e scappassi? Le ho dato una mano e l’ho tirata fuori da lì. Ho un passato militare, quindi so cosa è successo, non mi ha spaventato. Non ho una risposta su come ho mantenuto la calma”, ha detto.

Immagini da X