Netanyahu sul luogo dell’attentato a Gerusalemme: “Intensificheremo le nostre operazioni”

"Questi attacchi non ci scoraggiano, anzi ci rafforzano", ha detto il primo ministro israeliano [Video]
Intensificheremo le nostre operazioni. Questi attacchi, su tutti i fronti, non ci scoraggiano, anzi, rafforzano la nostra determinazione a portare a termine le missioni che ci siamo assunti”. Sono le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu sul luogo dell’attentato alla fermata deli autobus nella Gerusalemme Est, dove due uomini hanno aperto il fuoco provocando morti e feriti. Netanyahu ha parlato anche di un accerchiamento in corso “dei villaggi da cui provenivano i terroristi”.

