Gerusalemme, le immagini subito dopo l’attentato sull’autobus

Secondo quanto riferisce la polizia i due attentatori erano residenti in due villaggi palestinesi, Kubiba e Katna
Sono saliti sull’autobus e hanno aperto il fuoco. Due uomini, uccisi subito dopo l’attacco, hanno colpito così all’incrocio Ramot a Gerusalemme nord. Un attentato che ha provocato morti e feriti. Secondo quanto riferisce la polizia i due attentatori erano residenti in due villaggi palestinesi, Kubiba e Katna. Hamas ha elogiato l’attacco definendolo “un’operazione eroica”.

