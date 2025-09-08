Sono saliti sull’autobus e hanno aperto il fuoco. Due uomini, uccisi subito dopo l’attacco, hanno colpito così all’incrocio Ramot a Gerusalemme nord. Un attentato che ha provocato morti e feriti. Secondo quanto riferisce la polizia i due attentatori erano residenti in due villaggi palestinesi, Kubiba e Katna. Hamas ha elogiato l’attacco definendolo “un’operazione eroica”.