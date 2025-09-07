C’è anche un veterano dell’esercito inglese, Steve Masters, tra le 890 persone arrestate ieri a Londra per aver manifestato solidarietà a Palestine Action, movimento che denuncia il massacro a Gaza e si oppone alla vendita di armi a Israele e che è stato classificato dal governo di Starmer come organizzazione terroristica. Il video dell’arresto dell’uomo, con la polizia che lo porta via di peso tra le urla dei presenti, è stato pubblicato sui social e sta facendo il giro del mondo scatenando un’ondata di critiche e indignazione nei confronti del governo. La maggior parte dei manifestanti è stata arrestata per il sostegno al gruppo.

video twitter @Harriet Williamson