Gaza City, macerie e corpi: cosa rimane dopo l’attacco alla scuola-rifugio Al-Farabi

Almeno 21 i palestinesi uccisi dal bombardamento israeliano
Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba, riporta Al Jazeera citando fonti mediche locali. La maggior parte delle vittime si registra a Gaza City, dove una tenda che ospitava sfollati e la scuola Al-Farabi, trasformata in rifugio, sono state colpite. Sotto le macerie della scuola si scava ancora, mentre i residenti cercano di recuperare i corpi e valutare i danni.

