“Fino a 100 feriti al giorno a Berlino, serve personale specializzato”: non solo il piano francese, anche la Germania prepara gli ospedali a una guerra
Ci sono alcune coincidenze inquietanti. Il 18 luglio una circolare del ministero della Salute francese avverte le agenzie regionali della sanità di preparare gli ospedali civili ad accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti in Europa. Il giorno prima, giovedì 17 luglio, a Berlino viene presentato senza particolare clamore mediatico un “Piano quadro della […]