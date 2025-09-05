Un attacco informatico che sfrutta l’attualità e il nome di un ministro per tentare di ingannare gli utenti. L’account personale su X (ex Twitter) del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato. Nella serata di giovedì, sul suo profilo sono comparsi almeno due post “sospetti” che, sfruttando temi di grande impatto emotivo come la recente scomparsa di Giorgio Armani e la crisi umanitaria a Gaza, chiedevano donazioni in criptovalute.

L’ufficialità della violazione è arrivata direttamente dal Ministero della Difesa, che ha pubblicato un post per allertare gli utenti: “Comunicazione ufficiale: l’account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. I contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa”. La nota si conclude assicurando che si sta “lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza”.

Poco prima della comunicazione ufficiale, era stato lo stesso ministro a dare un primo, allarmato resoconto dell’accaduto, in un post che è stato successivamente rimosso. “Ieri hanno hackerato il mio account X”, aveva scritto Crosetto. E aveva aggiunto un dettaglio inquietante sulla natura dell’attacco: “È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me”, suggerendo una violazione complessa che non gli aveva immediatamente tolto il controllo del profilo. “Chiederò di bloccarlo”, aveva concluso.