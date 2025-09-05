Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:23

Usa, operazione anti migranti in uno stabilimento Hyundai-LG: 450 lavoratori arrestati. La Corea del Sud: “Garantite i diritti ai nostri cittadini”

di F. Q.
Tra le persone fermate, oltre 300 sono sudcoreane. Seul: "Le attività economiche delle nostre aziende che investono negli Stati Uniti e i diritti e gli interessi dei nostri cittadini devono essere salvaguardati"
Usa, operazione anti migranti in uno stabilimento Hyundai-LG: 450 lavoratori arrestati. La Corea del Sud: “Garantite i diritti ai nostri cittadini”
Icona dei commenti Commenti

Le autorità statunitensi hanno fatto irruzione in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia, arrestando 450 lavoratori, tra cui oltre 300 sudcoreani. Il blitz, riportano i media locali, fanno parte di un’operazione anti-immigrazione. La Corea del Sud ha espresso “preoccupazione e rammarico” per l’irruzione. Il ministero degli Esteri, riportato dall’agenzia Yonhap, ha affermato che “i diritti delle persone non devono essere ingiustamente violati”.

L’operazione ha preso di mira il sito di un impianto di costruzione di batterie per veicoli elettrici: la retata e gli arresti facevano parte di un’indagine su individui privi di documenti, che potrebbero essere accusati di soggiorno illegale. “Le attività economiche delle nostre aziende che investono negli Stati Uniti e i diritti e gli interessi dei nostri cittadini devono essere salvaguardati”, ha affermato il portavoce del ministero Lee Jae-woong, in un briefing con i media. Abbiamo espresso oggi la nostra preoccupazione e il nostro rammarico tramite l’ambasciata Usa Seul”, ha aggiunto Lee. La Corea del Sud ha inviato sul posto funzionari della sua ambasciata e del suo consolato di Washington e di Atlanta, incaricando le missioni diplomatiche locali di istituire una task force per occuparsi e seguire le questioni che stanno emergendo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione