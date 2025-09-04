Alla Casa Bianca ci saranno Bill Gates, Tim Cook e Mark Zuckerberg. Resta il gelo tra il presidente Usa e il patron di Tesla dopo la rottura totale di giugno

Una cena alla Casa Bianca con tutti i principali amministratori delegati delle big tech. Tranne Elon Musk. Donald Trump ha invitato per la sera di giovedì 4 settembre alcuni dirigenti di spicco del settore tecnologico, escludendo però il patron di Tesla e SpaceX. Secondo quanto riporta la Casa Bianca, la lista degli invitati include il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, il ceo di Apple Tim Cook e quello di Meta Mark Zuckerberg. A cui si aggiungono una decina di altri dirigenti delle più grandi aziende di intelligenza artificiale e tecnologia.

La cena si terrà al Rose Garden, il giardino della Casa Bianca situato tra lo Studio Ovale e la West Wing. Trump ha recentemente fatto pavimentare il prato e disporre tavoli, sedie e ombrelloni, simili all’allestimento esterno del suo club di Mar-a-Lago, in Florida. La cena sarà il primo evento dopo la ristrutturazione. “Il Rose Garden Club della Casa Bianca è il posto più in voga di Washington, o forse del mondo”, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle. “Il presidente non vede l’ora di accogliere i massimi leader del mondo degli affari, della politica e della tecnologia per questa cena e per le numerose cene future nel nuovo, splendido patio del Rose Garden”. Dopo l’incontro ci sarà una riunione della nuova task force per l’educazione all’intelligenza artificiale della Casa Bianca, presieduta dalla first lady Melania Trump.

La rottura totale del rapporto tra Musk e Trump è avvenuta a giugno scorso con attacchi e insulti reciproci sui social. Musk, dopo aver finanziato a suon di milioni la campagna elettorale del tycoon, a fine maggio aveva lasciato il suo ruolo nell’amministrazione Usa di vertice del Dipartimento per l’efficienza governativa. Tra i motivi della frattura, il taglio agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche voluto da Trump. E la legge di bilancio del presidente Usa definita dal patron di Tesla “un abominio”.