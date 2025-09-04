Disagi in vista per migliaia di pendolari. Inizia alle 21 di giovedì 4 settembre lo sciopero nazionale dei treni, per poi terminare venerdì 5 alle 18 . Saranno a rischio ritardo e cancellazione per 21 ore i treni del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo. Anche Trenord ha confermato nei giorni scorsi la partecipazione del proprio personale alla mobilitazione, con ripercussioni su Milano e la Lombardia. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso questo periodo, potranno invece fermarsi in stazioni precedenti.

Trenitalia e Italo hanno pubblicato l’elenco dei treni garantiti per la lunga percorrenza. Per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 nei giorni feriali. Trenord fa sapere che giovedì 4 viaggeranno regolarmente i treni con partenza prevista entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Per venerdì 5 sono certe invece le corse nella lista di quelle garantite che hanno orario di partenza dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9. Nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che hanno partenza prevista dopo le 18.

La mobilitazione è stata indetta dal Sindacato generale di base (Sgb) e dall’assemblea nazionale dei macchinisti e del personale di bordo del gruppo Ferrovie dello stato. Tra i motivi dell’agitazione, la richiesta di migliori condizioni lavorative e un contratto unico dignitoso per i lavoratori del settore.