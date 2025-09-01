Il mondo FQ

Sciopero dei mezzi il 4 settembre: treni, metro e tram a rischio. Orari e fasce di garanzia a Roma e Milano

di F. Q.
Braccia incrociate dei lavoratori di Ferrovie dello Stato: si preannuncia un venerdì nero per i pendolari. A Roma si aggiunge lo stop dei dipendenti Atac
Brusco ritorno alla realtà per migliaia di pendolari dopo la pausa vacanze. E’ stato confermato lo sciopero nazionale del servizio ferroviario nazionale, da giovedì 4 settembre alle ore 21 fino a venerdì 5 alle 18. L’agitazione è stata indetta dal Sindacato generale di base (Sgb) e coinvolgerà il personale delle aziende di Fsi, inclusi gli addetti al trasporto merci. Trenord, in una nota, ha confermato la partecipazione del proprio personale alla mobilitazione e ha pubblicato l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti nonostante lo sciopero.

I disagi potranno farsi sentire sul trasporto suburbano, regionale, aeroportuale e di lunga percorrenza. Per il trasporto locale sono garantiti i servizi essenziali, previsti in caso di sciopero, nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00.

Per i cittadini di Roma ci saranno difficoltà aggiuntive. Il personale Atac ha indetto uno sciopero il 4 settembre, di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30. In questa fascia oraria le corse di bus, tram e linee metro non saranno garantite. Invece i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento non subiranno alterazioni.

