Alle dichiarazioni rilasciate da Bonelli e Fratoianni in apertura della seconda festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, in corso a Roma, il candidato del centrosinistra in pectore per la poltrone di presidente della Regione Puglia, il dem Antonio Decaro ha replicato con delle dichiarazioni che arrivano quando i leader di Avs, Pd e M5s sono sul palco tutti insieme. Dopo il passo indietro di Emiliano, il nodo rimane la candidatura di Vendola (candidato ad un seggio nel consiglio regionale nelle liste di Avs), e che Decaro, invece, vorrebbe fuori dalle liste perché “con gli ex presidenti della Regione seduti in consiglio regionale io non mi sentirei libero di lavorare in modo sereno al futuro della Puglia”. Dal palco Fratoianni e Bonelli blindano la candidatura di Vendola e invitano Decaro a fare “un passo avanti tutti insieme”. Per la segretaria dem Elly Schlein quella dell’ex sindaco di Bari ed attuale europarlamentare PD “resta la candidatura più forte e competitiva ma sulle liste di AVS decide AVS”.
