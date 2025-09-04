Il portiere 13enne picchiato dal genitore di un calciatore avversario è stato squalificato per un anno. È la decisione della giudice sportiva Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è stata decisa per “la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport”.

Oltre a Thomas, portiere del Volpiano Pianese, è stato squalificato anche un giocatore del Carmagnola, squadra avversaria. Il due sono stati coinvolti nella rissa scoppiata a fine partita tra i due team Under14 e culminata con il pestaggio di Thomas da parte di un genitore. I due team sono stati mutati di 150 euro per responsabilità oggettiva nella rissa, 200 euro invece la sanzione alla società Paradiso Collegno, che ospitava il match, per omessa vigilanza. Il comitato organizzatore del torneo Superoscar ha deciso di escludere le due squadre dalla competizione. La commissione ha reputato entrambi i team responsabili della rissa scoppiata. Secondo gli organizzatori del torneo infatti “alcuni tesserati di ambedue le squadre hanno violato i principi di etica sportiva” e hanno arrecato un danno d’immagine alla competizione.

Secondo la giudice sportiva il portiere del Volpiano “assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco”. Un comportamento che secondo la giudice “dava adito ad un ulteriore atto di violenza, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco”. Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, infatti, è scoppiata un’accesa discussione che poi è degenerata in una rissa. Come si può vedere dal video circolato i rete, i ragazzi non hanno risparmiato colpi e lo stesso Thomas è stato ripreso mentre picchiava un avversario. Poi è successo l’incredibile: un genitore di uno dei calciatori del Carmagnola ha scavalcato la recinzione ed è entrato in campo. Ha raggiunto il portiere del Volpiano e l’ha colpito in volto con un pugno, continuando a picchiarlo finché i dirigenti delle due squadre non lo hanno bloccato. Il tredicenne ha riportato la frattura del malleolo e un trauma facciale. Il padre aggressore è stato denunciato per lesioni: sui fatti indagano i carabinieri. Decine i messaggi di vicinanza al giovane portiere: Gigi Donnarumma ha invitato il ragazzino a Coverciano, dove è in ritiro la Nazionale. L’aggressione subita, però, non ha cancellato la rissa e la successiva squalifica di un anno.