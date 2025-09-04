Il giornalista Massimo Giannini, sul palco della seconda festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra chiede ai leader di centrosinistra un pronostico sull’imminente tornata elettorale cheportera al voto sette regioni italiane. Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde è il più ottimista: “auspico un 6 a 1”. Il presidente M5S Giuseppe Conte non si sbilancia “in veneto la vedo molto difficile” E nelle altre regioni? “Possiamo giocarcela”. Per la segretaria del partito Democratico Elly Schlein: “io inviterei a non mettere l’asticella perché porta nella, ma noi giochiamo per vincere in tutte le Regioni anche in quelle Regioni dove sembra più difficile come in Veneto dove abbiamo la coalizione progressista più ampia che si sia mai vista negli ultimi decenni e dove abbiamo individuato il candidato due mesi fa, con larghissimo anticipo rispetto alla data elettorale che la destra non ha ancora fissato perché non ha ancora trovato il candidato e perché stanno litigando furiosamente tra di loro, quindi oggi almeno lì, siamo già 1 a 0 per noi”. Per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra “ se c’è qualcosa di non contendibile vuol dire che dobbiamo cambiare mestiere, bisogna provare a vincerle tutte”.