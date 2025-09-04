Il mondo FQ

Brescia, bambino ustionato dall’acqua bollente in un incidente domestico

di F. Q.
Il piccolo, di tre anni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, i carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto
A Ghedi, provincia di Brescia, un bambino è rimasto ustionato dopo aver, inavvertitamente, urtato la pentola sui fornelli mentre la madre cucinava. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto il 3 settembre – riportata dalla Gazzetta di Modena – il bambino avrebbe urtato accidentalmente la pentola sul fornello, rovesciandosi addosso il liquido bollente. I carabinieri sono sul posto per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Dopo le prime cure, il piccolino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, nel centro “grandi ustionati”, in codice rosso. Nonostante l’estensione delle ustioni riportate, i medici escludono rischi immediati per la sua vita. Testa e volto non avrebbero riportato ferite. Le sue condizioni sono comunque delicate e rimane ricoverato sotto stretta osservazione.

