Turista tedesca accoltellata a Chioggia da un uomo con un casco: interrogato un sospettato 25enne

Stava portando a spasso il cane quando è stata colpita con più di dieci coltellate da uno sconosciuto. È successo lunedì a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, dove una 34enne turista tedesca di origini polacche è stata aggredita apparentemente senza motivo da un uomo che indossava un casco in testa. La donna, ora ricoverata all’ospedale di Chioggia, è stata ferita alle spalle, al collo, alla spalle e alle mani. La sua prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita. Nella giornata di martedì, poche ore dopo l’aggressione, un sospettato di 25 anni è stato portato dai carabinieri in caserma per un interrogatorio.

La turista era arrivata domenica nella località balneare, insieme al compagno e al figlio tredicenne di lui, per trascorrere qualche giorno di vacanza. La sera di lunedì era uscita per una passeggiata con il cane, quando ha notato una figura sospetta: un uomo con il volto coperto da un casco che la fissava. Preoccupata, ha accelerato il passo cercando di rientrare, ma è stata inseguita, raggiunta e colpita più volte con un coltello da cucina. L’aggressore è poi fuggito a bordo di una moto, mentre le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti che l’hanno soccorsa, allertando i sanitari del 118.

I carabinieri della compagnia di Chioggia, in collaborazione con i colleghi di Venezia, hanno subito avviato le indagini. Dopo aver raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, l’attenzione si è concentrata su un giovane del posto, un 25enne con problemi psichici. È stato rintracciato nella sua abitazione e accompagnato in caserma per un interrogatorio, durante il quale ha fornito versioni contraddittorie, aumentando i sospetti sul suo conto. L’uomo è stato poi sottoposto ad un accertamento sanitario obbligatorio nel corso della notte. Gli investigatori ritengono di aver raccolto alcuni elementi indiziari che possono suggerire un suo coinvolgimento, ma non ancora sufficienti per richiedere un provvedimento di fermo alla magistratura. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica.