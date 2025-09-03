Cantante israeliano imbrattato di vernice rossa da attiviste pro-Palestina durante concerto a Varsavia – Video

Durante un festival ebraico a Varsavia il cantante israeliano David D’Or è stato duramente contestato da due attiviste pro-Palestina. Una donna ha spruzzato della vernice rossa sull’artista, colpendo anche i musicisti sul palco accanto al cantante, mentre l’altra ha tentato di salire sul palco con una bandiera palestinese gridando “Free Palestine”. Entrambe sono state subito fermate dalla sicurezza e allontanate dall’auditorium. D’Or si è detto “orgoglioso di essere israeliano” e ha deciso di proseguire il concerto.
