Una bambina di 4 anni è morta annegata a Grado, in provincia di Gorizia, nel tardo pomeriggio di lunedì 2 settembre. Si trovava in vacanza con i genitori al camping “Villaggio Europa”, secondo quanto riporta Il Piccolo. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di rianimare la piccola di origini tedesche è stato vano. Sono in corso le indagini del personale della Capitaneria di porto, supportate dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Monfalcone.

La bambina era stata notata tra le onde del mare da alcuni bagnanti intorno alle 19, prima essere portata sul bagnasciuga della spiaggia per le prime manovre salvavita. In soccorso della piccola è intervenuto anche l’elicottero del 118, ma i tentativi di tenerla in vita si sono rivelati inefficaci. Non sono ancora chiare le dinamiche del dramma.