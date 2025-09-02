Un ragazzo è morto dopo essere finito sui binari della metro B a Roma. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si è lanciato sui binari al passaggio del convoglio: la vittima non è stata ancora identificata.

L’incidente è avvenuto alla fermata di San Paolo. La linea è momentaneamente interrotta nel tratto fra Monti Tiburtini e Laurentina e fra Bologna e Jonio. Sono attivi i bus sostituiti. Sul posto presenti anche vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Sul caso indaga la polizia.

—

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).