La creazione di una commissione internazionale d’inchiesta sugli attacchi contro i giornalisti a Gaza e l’introduzione di meccanismi di protezione internazionale per i reporter che operano nelle zone di conflitto. Sono queste le richieste formulate da cento deputati del Parlamento europeo. I rappresentanti, appartenenti a quasi tutti i gruppi politici, hanno firmato l’interrogazione scritta presentata da Sandro Ruotolo (eurodeputato del Pd) che chiede all’Alto Rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, di fare pressioni per spingere le Nazioni Unite ad accettare le richieste e attivare i meccanismi di protezione internazionale per i giornalisti.

L’iniziativa – informa una nota – è nata dopo i due gravissimi attacchi di agosto: il bombardamento del 10 agosto che ha ucciso sei giornalisti di Al Jazeera presso l’ospedale Al-Shifa, e quello del 25 agosto al complesso medico Al-Nasser di Khan Younis, in cui hanno perso la vita altri cinque cronisti. L’interrogazione, presentata da Ruotolo e co-firmata da Nicola Zingaretti, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, è stata consegnata simbolicamente con le cento firme a Yousef Khader Habache, rappresentante europeo del Sindacato dei giornalisti palestinesi e a Shuruq As’ad giornalista e membro del sindacato.

“L’immobilismo dell’Europa è figlio della scelta di molti governi europei che, a parte i comunicati, bloccano qualsiasi iniziativa. Stiamo lavorando affinché il Parlamento europeo arrivi a una risoluzione formale chiara, un passaggio fondamentale per affermare il diritto alla verità e alla giustizia del popolo palestinese”, ha dichiarato Zingaretti. “Chi colpisce i giornalisti – ha aggiunto Ruotolo – colpisce il diritto a conoscere la verità. Per questo chiediamo all’Unione Europea di agire con determinazione: serve una commissione di inchiesta e meccanismi di protezione internazionale per chi rischia la vita ogni giorno pur di raccontare quello che accade. Sostengo con convinzione l’iniziativa del sindacato dei giornalisti palestinesi di organizzare una barca di reporter verso Gaza. È un gesto di coraggio e di verità che merita il nostro appoggio”.