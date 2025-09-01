Il mondo FQ

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: registrata scossa di magnitudo 4.0 a Sud-Est di Pozzuoli

di F. Q.
Il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea è stato temporaneamente sospeso: "Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse"
Un nuovo sciame sismico sta interessando i Campi Flegrei. La nuova sequenza sismica è iniziata domenica: la scossa più forte – di magnitudo 4.0 – è stata registrata 04:55 a circa 5 chilometri a Sud-Est di Pozzuoli e a meno di un chilometro di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita ma non risultano danni. Il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea è stato temporaneamente sospeso: a partire dalle ore 10:15, dopo le verifiche tecniche effettuate, la circolazione è ripresa regolarmente. Domenica sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3, dopo le quali il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi confermando che non ci sono stati danni a persone o cose. Un’altra scossa di terremoto con una magnitudo di 2.7 è stata avvertita, invece, alle 10.27 di lunedì.

“Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse“, ha dichiarato Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il meccanismo è sempre quello legato alla deformazione del suolo, che prosegue al ritmo di circa 15 millimetri al mese nel Rione Terra, dove il sollevamento ha raggiunge i valori massimi – ha aggiunto Pappalardo – dunque lo scenario è sempre quello a cui siamo ormai abituati”. La sismicità dei Campi Flegrei è infatti strettamente connessa all’attività del supervulcano che caratterizza l’area, e in particolare al fenomeno del sollevamento del suolo, noto come bradisismo. L’attuale fase di sollevamento ha avuto inizio nel 2005 ed è più pronunciato nella parte centrale della caldera, 500 metri a Sud del Rione Terra di Pozzuoli. “Al momento non c’è alcun segnale di risalita del magma – sottolinea ancora Pappalardo – e prevediamo che lo sciame continui anche nelle prossime ore, anche se è impossibile dire fino a quando proseguirà”.

