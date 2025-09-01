È una Juventus scatenata quella vista tra il penultimo e l’ultimo giorno di calciomercato. Nonostante gli arrivi di David, Joao Mario e il riscatto di Conceiçao tra i tanti, il dirigente Damien Comolli è attivissimo e ha chiuso le operazioni che portano Edon Zhegrova e Lois Openda a Torino. Due operazioni importanti, per due giocatori che tra Ligue 1 e Bundesliga hanno fatto parlare di sé negli ultimi anni con le maglie di Lille e Lipsia.

Una doppia operazione che la Juve ha voluto fortemente nelle ultime ore: Zhegrova arriva per occupare la casella vuota lasciata da Nico Gonzalez, che dopo la partita contro il Genoa è partito direzione Madrid per firmare con l’Atletico. Lois Openda è stata invece la soluzione last minute dei bianconeri dopo che si è complicato l’affare Kolo Muani, ora in chiusura con il Tottenham. Intanto la Juve ci prova in extremis anche per Jonathan Clauss, terzino del Nizza di grande qualità e spinta. Non è però arrivata apertura del club francese: il mercato dei bianconeri potrebbe così chiudersi con i due già citati.

Juve, colpo Zhegrova: cifre e dettagli dell’affare

Si aspettava soltanto l’accordo con l’Atletico Madrid e di conseguenza l’uscita di Nico Gonzalez. Appena arrivato, la Juventus si è subito fiondata su Edon Zhegrova, calciatore offensivo abile a giocare su tutta la trequarti che arriva dal Lille. Un affare che la Juventus ha chiuso per circa 20 milioni di euro più altri cinque di bonus legati alle presenze del calciatore. Giocatore molto tecnico, Zhegrova ha nel dribbling una delle sue qualità migliori. Sarà l’uomo in più per Tudor – anche a partita in corso – per rompere le linee avversarie con l’uno contro uno partendo dagli esterni.

È fatta anche per Openda

Ci si aspettava Randal Kolo Muani, alla fine è arrivato Lois Openda dal Lipsia. 25 anni, Openda è una prima punta rapida, tecnica e abile ad attaccare la profondità. Un investimento importante, voluto dalla Juventus nelle ultime ore di mercato dopo che è saltato definitivamente l’affare Kolo Muani, ora diretto al Tottenham. Un acquisto oneroso e sicuramente importante – anche in ottica futura – per la formazione allenata da Igor Tudor: 3 milioni per il prestito, 42 per l’obbligo di riscatto legato a obiettivi sportivi. Un totale di 45 milioni per un attaccante che nel 2023/24 ha segnato 24 gol con la maglia del Lipsia.