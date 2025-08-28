Al termine di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, Antonio Tajani ‘sveste’ i panni di ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio e parlano i cronisti fuori dalla sede del governo degli obiettivi di Forza Italia per la prossima legge di Bilancio. Per il segretario azzurro c’è bisogno di un intervento sugli stipendi più poveri, ma senza reperire risorse attraverso un prelievo sugli extraprofftti delle banche. “Noi siamo contrari a mettere le tasse a chiunque. No a una persecuzione delle banche – perché – le banche devono pagare le tasse come tutti gli altri. Che cos’è l’extraprofitto?” si chiede Tajani. “C’è il profitto che deve essere tassato, ma accanirsi contro le banche crea danno alla borsa, si spaventano e si scoraggiano tutti gli investitori. Forza Italia è contraria a qualsiasi blitz fiscale – e conclude – alle banche si deve chiedere un contributo così come è stato fatto l’anno scorso e non come è stato fatto due anni fa”.