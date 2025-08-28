Il mondo FQ

Bombardamenti incessanti su Gaza City, esplosioni e nuvole di fumo e polvere – Video

Continua senza sosta l'offensiva di Israele
Continua senza tregua l’escalation degli attacchi israeliani su Gaza City. Le immagini sopraggiunte mostrano come una densa nuvola di fumo ricopra tutta la zona a seguito degli intensi bombardamenti che vanno avanti incessantemente.

