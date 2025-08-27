Secondo il giornale online Lettera43 i magistrati milanesi hanno aperto un fascicolo dopo l'esposto di un azionista di Piazzetta Cuccia che avrebbe ricevuto pressioni per aderire all'offerta di acquisto della banca che fa capo al ministero dell'Economia e a Francesco Gaetano Caltagirone

Pressioni governative sui soci di Mediobanca per farli aderire all’offerta di acquisto del Monte dei Paschi di Siena e per bocciare la controfferta di Mediobanca su Banca Generali. A parlarne è il giornale online Lettera43, che cita indiscrezioni raccolte presso la Procura di Milano, la quale avrebbe “aperto un fascicolo dove si ipotizza il reato di concussione nei confronti di due membri di primo piano del governo“. Secondo il sito di Paolo Madron, tutto sarebbe partito dalla presentazione di un esposto da parte di un socio e “secondo fonti qualificate, vi sarebbero registrazioni in grado di documentare pressioni esercitate ai massimi livelli su alcuni soci di Piazzetta Cuccia perché aderissero all’offerta della banca senese e non partecipassero all’Ops della merchant bank milanese su Banca Generali”.

Se la notizia fosse confermata, sarebbe un colpo al cuore del nascituro terzo polo bancario tanto voluto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, primo azionista del Monte.